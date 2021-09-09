Талибы запретили митинговать без предварительного согласования с властями

По решению талибов, афганцы смогут проводить акции c разрешения МВД и Минюста

Правительство «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) запретило гражданам Афганистана проводить митинги без разрешения властей. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok.

Впредь организаторам акций протеста придется получать предварительное согласие МВД и Минюста. «Те, кто протестуют без разрешения, будут нести ответственность за последствия, если таковые будут», — говорится в заявлении министерства внутренних дел.

7 сентября стало известно, что главой МВД Афганистана стал Сараджуддин Хаккани, лидер экстремистской «Сети Хаккани» (запрещена в России).

C 6 по 7 сентября в Кабуле проходили антипакистанские акции протеста. Участники вышли на улицу с требованиями исключить влияние Исламабада на политику Афганистана. Также на демонстрации звучали лозунги в поддержку Фронта сопротивления Панджшера. Для разгона акции, талибы начали стрелять в воздух, избивать и арестовывать протестующих.

3 сентября в Кабуле прошел митинг активисток Афганистана в поддержку прав женщин. Протестующие подошли к президентскому дворцу. Чтобы их разогнать, талибы применили слезоточивый газ.