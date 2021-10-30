Сотрудник Эрмитажа ударил пытавшегося войти черед выход посетителя

Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, попытавшегося войти в Главный штаб через выход. Информация об этом появилась на сайте музея.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 30 октября, в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов. «Между посетителем, пытавшимся войти в музей через выход, и сотрудником музея завязалась потасовка, в результате которой сотрудник ударил человека по лицу», — говорится в сообщении.

По словам работника музея, он находился в «нервозном состоянии» из-за пандемии COVID-19 и из-за того, какое влияние она оказывает на жизнь, в том числе на новый режим работы.

По факту произошедшего инициировано служебное расследование. Как отмечают в пресс-службе Эрмитажа, допустивший рукоприкладство сотрудник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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