В РПЦ призвали не считать преступлением убийство при самообороне

В РПЦ призвали не считать убийство при самообороне или защите близких преступлением. Такое мнение высказал председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Если человек защищался, если на него напали, и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанес такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно квалифицироваться как убийство, потому что у него не было намерений их убивать и не он был нападающим. (…) Человек не может в суматохе, в темноте точно рассчитать силу удара, чтобы этих троих обезвредить, и при этом, они остались живы», — сказал митрополит.

Так он прокомментировал оправдательный приговор жителю Тверской области Александру Зобенкову, который 2 мая 2020 года в ходе конфликта ранил троих человек ножом — позже они скончались. 21 сентября суд в Твери оправдал россиянина, в его действиях не нашли состава преступления, они были признаны самообороной. Сам Зобенков утверждал, что применение ножа было единственным возможным способом спасти семью.