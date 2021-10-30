Меркель поделилась планами после завершения политической карьеры

Меркель рассказала, что хочет больше путешествовать и читать после завершения карьеры

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель поделилась своими планами после завершения политической карьеры и рассказала, что хотела бы больше путешествовать и читать. Об этом она сообщила в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Материалы по теме «Устала от власти и от народа» Мигранты, кризис и русский газ: что получила Германия за 16 лет правления Ангелы Меркель? Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет?

«Я вижу, что есть ряд вещей, которых мне как канцлеру не хватало. Может быть, немного путешествий, чтение или просто заняться чем-то в свободное время, зная, что через 20 минут не произойдет ничего судьбоносного. Этого я жду», — сказала политик.

Ранее Меркель рассказала, что испытала облегчение и благодарность, когда получила уведомление об отставке из рук президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. По словам Меркель, она удовлетворена проделанной за 16 лет работой. Меркель будет исполнять обязанности канцлера до того момента, пока не будет избран ее преемник.

Предполагается, что новым канцлером станет лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

