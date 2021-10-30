Россиян предупредили о 20-градусных морозах в ноябре

Шувалов: в начале ноября на Урале и в Сибири ожидаются 20-градусные морозы

Жителей Урала и западной Сибири предупредили о надвигающихся 20-градусных морозах в начале ноября. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Если на Европейской территории страны у нас полубабье лето, в Москве в ближайшие три дня ожидается до плюс 9-16 градусов, то на Урале и на юге западной Сибири происходит провал холода», — заявил синоптик.

По словам метеоролога, первые 20-градусные морозы по ночам ожидаются в Нижнем Тагиле, Омске, Сургуте и Тюмени. В Ханты-Мансийске в ближайшие дни температура опустится до минус 27 градусов.

Слова Шувалова подтвердила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина и добавила, что небольшое похолодание с сильными ветрами будут замечены в Томской и Новосибирской областях, где температура воздуха ночью понизится до минус 10 и 12 градусов соответсвенно.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам теплую погоду в начале ноября. Как объяснил специалист, благоприятной погоде поспособствует перемещение теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана, а также безоблачное небо, которое позволяет солнечным лучам достигать земли и нагревать ее.