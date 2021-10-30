Синоптик предрек москвичам теплое начало ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам теплую погоду в начале ноября. Его слова передает ТАСС.

«По расчетам довольно уверенно можно говорить о том, что дневные температуры будут все-таки двузначные», — констатировал синоптик. По его прогнозу, с 1 по 3 ноября воздух будет прогреваться до 11-13 градусов выше нуля. Осадков в этот период не ожидается, а после воздух будет по-прежнему теплый.

Как объяснил Вильфанд, теплой погоде поспособствует перемещение теплого воздуха из южных акваторий Атлантического океана, а также безоблачное небо, которое позволяет солнечным лучам достигать земли и нагревать ее.

Ранее Вильфанд прогнозировал, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в России температура воздуха будет выше нормы. На юге Европейской части России и в Западной Сибири температура будет около нормы. В Якутии в нерабочие дни столбики термометров могут подняться на 11-13 градусов выше нормы.