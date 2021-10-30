Мать Саакашвили назвала дело против политика сфальсифицированным

Мать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания назвала дела против политика сфальсифицированными. Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По словам женщины, если с Саакашвили что-то случится, это отразится на грузинских властях. «Я даже не знаю, сколько их [уголовных дел против Саакашвили]. Но все они состряпанные от начала до конца. Это было сделано специально, чтобы он не мог находиться здесь, в Грузии <...> Если, не дай Бог, что-то случится с моим сыном, я считаю, будет плохо и для них. Для меня как матери, конечно, первый интерес — чтобы мой сын как-то выжил и был здоровым», — заявила Аласания.

Михаил Саакашвили был задержан 1 октября после того, как вернулся в Грузию спустя восемь лет эмиграции для участия в акциях протеста. Он заочно был приговорен к шести годам лишения свободы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

29 октября адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили заявил, что Саакашвили «прекратил крайнюю форму протеста» и согласился на лечение.