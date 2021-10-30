В подвале больницы под Тюменью обнаружили человеческие останки

В подвале больницы №15 Нижней Тавды, Тюменская область, рабочие нашли человеческие останки. Об этом 72.ru рассказал руководитель строительной бригады Константин Поздняков, присутствующий при их обнаружении.

По его словам, случай произошел еще в середине лета, однако тогда дело не получило огласки. Поздняков рассказал, что у него была бригада из 15 человек, им было поручено вынести грунт из подвального помещения. Во время работ рабочие нашли руки, пальцы, волосы и внутренности, при этом останки, уточнил бригадир, были «будто мумифицированы». Часть из находок была завернута в бумагу, «намеренно кем-то закопана».

«Пришла администрация больницы и сказала, чтобы мы закапывали обратно. Не вызывали ни полицию, ни Следственный комитет. Потом в ходе работы мы снова находили останки и звонили своему начальству. Начальник говорил, чтобы все закапывали обратно», — отметил Поздняков.

При этом один из рабочих, Сергей, который тоже трудился в подвале тюменской больницы, утверждает, что работы все же были приостановлены на короткое время, потому что следователи приехали проводить проверку.

Портал уточняет, что в Следственном комитете Тюменской области подтвердили, что по факту обнаружения останков была проведена проверка, однако состава преступления обнаружено не было.

В свою очередь в пресс-службе больницы № 15 заявили, что находка к работе действующего учреждения не относится и останки могли откопать, поскольку госпиталь старый, и раньше пациентов хоронили иначе.