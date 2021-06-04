Тело россиянки шесть дней пролежало у отказавшей ей в госпитализации больницы

Жительница Сыктывкара умерла у больницы Эжвинского района, куда ее отказались госпитализировать. Ее тело пролежало там шесть дней, сообщает Telegram-канал Mash.

49-летняя женщина поступила в городскую больницу 26 мая с открытой травмы головы — она была в состоянии алкогольного опьянения. Пациентке Елене Харчилаевой сделали КТ и обработали раны, но в госпитализации отказали. После осмотра она вышла из больницы и пропала.

«Они (сотрудники больницы — прим. «Ленты.ру») и говорят, что она куда-то ушла, а куда ушла — никто ничего. (…) Они не искали. Я сама потом уже там ходила — тоже ничего не находила. Уехать у нее денег не было», — рассказала сестра погибшей Ольга Кузнецова.

29 мая волонтеры отряда «Лиза Алерт» начали искать пропавшую женщину. Поиски продолжались два дня — ее нашли мертвой около входа больницы, где часто бывают дворники. Тело женщины пролежало там шесть дней, и никто его не заметил. Авторы канала сообщают, что Елену Харчилаеву нашли после того, как полиция отсмотрела камеры видеонаблюдения.

По данным Mash, Следственный комитет проводит проверку. В больнице решили выяснить, можно ли было отпустить пациентку, и начали внутреннее расследование.

Ранее житель Якутии умер возле приемного отделения районной больницы после отказа в госпитализации. В Минздраве республики отметили, что мужчина был пьян. Его обследовали, сделали компьютерную томографию и не обнаружили патологий. В больнице пациенту диагностировали острый бронхит.