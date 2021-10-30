Страны Персидского залива введут санкции против Ливана из-за интервью министра

Монархии стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) введут всеобъемлющие политические и экономические санкции против Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал MTV со ссылкой на источник, близкий к ССАГПЗ.

По словам собеседника ливанского СМИ, ограничения будут наложены уже в ближайшие дни. Он также рассказал, что все страны Персидского залива готовятся в скором времени разорвать дипломатические отношения с Ливаном и выдворить послов страны. При этом отмечается, что готовящиеся меры, которые приведут к изоляции Ливана, станут только началом. Так, министерство иностранных дел Бахрейна в своем Twitter-аккаунте уже опубликовало сообщение, в котором потребовало от ливанского посла покинуть страну в течении 48 часов.

В Ливане объявили созыв экстренного министерского заседания с целью поиска путей урегулирования возникших разногласий с Саудовской Аравией, передает РИА Новости. Его проведет глава МИД страны Абдалла Бухабиб. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати также попросил отставки министра информации Георга Кордахи, из-за заявлений которого разгорелся дипломатический скандал.

Конфликт между Ливаном и странами Персидского залива начался из-за публикации в ряде ливанских СМИ отрывка из интервью министра информации страны телеканалу Al-Jazeera, в котором он заявил, что действия коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене являются агрессией. Он также назвал войну в Йемене бессмысленной. Позже Кордахи отметил, что эти слова были сказаны до его назначения главой ведомства, а также добавил, что не хотел оскорблять Саудовскую Аравию или ОАЭ.

Ранее сообщалось, что как минимум пять человек погибли в результате перестрелки между шиитскими группировками «Амаль» и «Хезболла» в Бейруте. По словам министра внутренних дел Ливана Бассама Мавлави, трагедия произошла в результате нападения на протестующих.

