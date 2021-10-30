Шатилова прокомментировала смерть диктора Игоря Кириллова

Советский диктор и ведущая Анна Шатилова прокомментировал смерть своего коллеги Игоря Кириллова. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

По словам Шатиловой, супруга Кириллова скрывала от его знакомых, что тот был госпитализирован в больницу и находился там с 10 сентября, ему ампутировали ногу, а позже он заразился коронавирусом. Диктор пыталась связаться с его женой по телефону, однако женщина не перезвонила. Шатилова узнала о смерти Кириллова от врача.

Шатилова уточнила, что проработала с Кирилловым на протяжении 50 лет, вела с ним различные мероприятия и снималась в фильмах. «Игорь Леонидович замечательным был человеком, прекрасным семьянином, отцом, дедушкой и таким профессионалом в нашем деле! Ушли голоса… Ушел в этом году Балашов Виктор Иванович. И вдруг — Кириллов», — рассказала диктор.

О смерти Игоря Кириллова стало известно утром 30 октября. Диктор скончался на 90-м году жизни. По предварительной информации, причиной смерти стали осложнения, вызванные тромбозом нижних конечностей.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале. Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.