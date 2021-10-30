Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советского диктора и ведущего Игоря Кириллова, который скончался в субботу, 30 октября, в возрасте 89 лет. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Кириллов был настоящим профессионалом и признанным деятелем отечественного телевидения. Кроме того, он беззаветно посвятил жизнь избранному делу и всегда служил достойным примером для молодых коллег.

Российский лидер подчеркнул, что память о журналисте навсегда сохранится в сердцах его близких людей и телезрителей.

Ранее стало известно, что Кириллов скончался после осложнений, вызванных тромбозом нижних конечностей. По словам источника, знакомого с ситуацией, самочувствие радиоведущего начало ухудшаться в сентябре этого года, тогда же его госпитализировали в больницу для оперативного лечения.

