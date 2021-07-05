Путин выразил соболезнования в связи со смертью Меньшова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 5 июля.

«Президент в самое ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким, семье Владимира Меньшова», — сказал официальный представитель Кремля.

О смерти Меньшова стало известно ранее 5 июля. Он скончался 82-м году жизни после заражения коронавирусом.

Владимир Меньшов — советский и российский деятель кино. Он снял известные советские фильмы «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». В 1981-м его наградили Госпремией СССР. Картина «Москва слезам не верит» выиграла «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».