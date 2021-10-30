Российский учитель пригрозил ученикам расстрелом за отсутствие домашнего задания

Учитель математики в одной из школ Нижнего Новгорода во время урока пригрозила ученикам расстрелом за отсутствие домашнего задания. Произошедшее записал один из подростков на диктофон, звукозапись опубликована в Telegram-канале издания «Подъем».

Инцидент произошел на занятии в элитном лицее № 40. Уточняется, что учащиеся не выполнили заданные им на дом упражнения, чем разозлили преподавателя. «Вас осталось всех только к стенке поставить и расстрелять», — высказалась она.

Кроме того, педагог заявила, что дети превращаются неизвестно во что под влиянием Запада и скоро станут «средним полом». «Вот и будете дебилами, как за границей. Ни мужчин, ни женщин», — подытожила учитель.

В настоящей момент запись изучает департамент образования.

Ранее в октябре преподаватель физкультуры в одной из школ Воркуты во время урока замахнулся на школьника и хотел его ударить. Уточняется, что подросток увидел учителя физкультуры, игравшего в баскетбол не в спортивной обуви. Тогда он решил поинтересоваться, можно ли заниматься в туфлях.