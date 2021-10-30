Еврей пригрозил сдаться талибам и потребовал выдать ему 10 миллионов долларов

Завулон Симантов, известный как последний эвакуированный из Афганистана еврей, потребовал выплатить ему 10 миллионов долларов. Об этом пишет The Jewish Chronicle.

Симантов был вывезен израильской некоммерческой организацией «Цедек» из захваченного «Талибаном» (признан террористической организацией и запрещен в России) Кабула. Он утверждает, что из-за эвакуации он потерял все нажитое имущество, и требует денежной компенсации. Также он попросил отдельной суммы для покупки зимней одежды. В противном случае он пригрозил вернуться в Афганистан и сдаться талибам.

Сейчас он проживает в одном из отелей сети «Шератон» в Стамбуле за счет «Цедек» и отказывается переезжать в Израиль к родным. По его словам, его вывезли из Афганистана обманом, пообещав переправить в США, где у него тоже есть родственник. Однако выяснилось, что его шансы оказаться в Америке ничтожны по сравнению с жителями Афганистана, ранее работавшими с США или оформившими грин-карты.

Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 году, когда умер его конкурент по торговле коврами и драгоценностями Ицхак Леви. Оба еврея не поладили настолько, что их конфликт возмутил талибов, которые правили страной до 2001 года. В 1998 году Леви и Симантова заключили в тюрьму за постоянные доносы друг на друга талибскому правительству. Однако вскоре их выгнали оттуда, потому что оба противника постоянно дрались в камере и нарушали порядок в учреждении.

11 мая начался официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий. После этого обстановка в стране обострилась. 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В тот же день президент Ашраф Гани подал в отставку и покинул страну.

