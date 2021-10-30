ФСБ изъяла у россиянки почти 7 килограммов рассыпного золота

Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла у жительницы Якутии почти 7 килограммов рассыпного золота. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает РИА Новости.

Установлено, что подозреваемой является жительница города Нерюнгри 1960 года рождения. По данным ФСБ, россиянка планировала сбыть сырье в другом регионе, для чего привезла его на привокзальную площадь городского железнодорожного вокзала. Стоимость изъятого золота оценивается в примерно 32 миллиона рублей.

Уголовное дело по факту произошедшего направлено в Нерюнгринский городской суд для рассмотрения по существу.

В сентябре машиниста российского поезда, попавшегося на контрабанде золота в Китай, приговорили к двум годам условного срока и штрафу в 50 тысяч рублей. Как установил суд, осужденный пытался провезти семь слитков драгоценного металла, весивших около пяти килограммов, но был задержан сотрудниками ФСБ. Общая сумма золота оценивается в 19 миллионов рублей.