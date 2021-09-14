ФСБ задержала пытавшегося вывезти золото в Китай машиниста российского поезда

В Чите к двум годам условного срока приговорен пытавшийся вывезти золото в Китай машинист

В Забайкальской крае к двум годам условного срока и штрафу в 50 тысяч рублей приговорили машиниста российского поезда, попавшегося на контрабанде золота в Китай. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает издание «Чита.ру».

Как установил суд, осужденный пытался провезти семь слитков драгоценного металла, весивших около пяти килограммов, но был задержан сотрудниками ФСБ. Общая сумма золота оценивается в 19 миллионов рублей. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ.

20 ноября 2020 года в Забайкальском крае российские таможенники перехватили грузовик со спрятанными внутри золотыми слитками. Тогда было изъято семь золотых слитков общим весом в 2,5 килограмма и стоимостью 11 миллионов рублей.