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Под Астраханью нашли тело пропавшего пятилетнего ребенка

В Астраханской области в реке обнаружили тело пропавшей накануне девочки
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Фото: Atharva Tulsi / Unsplash

В Астраханской области 31 октября нашли тело пятилетней девочки, пропавшей накануне. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ребенка обнаружили в реке Караульной в селе Барановка Красноярского района.

30 октября девочка находилась в гостях у родственников. Она вышла из дома и пропала без вести. Предварительной причиной смерти указано утопление.

Ранее в одном из районов Кызыла обнаружили двух сестер 9 и 14 лет с множественными травмами. Младшая скончалась на месте, старшая умерла в больнице. Выяснилось, что девочек выкинул с балкона 23-летний ранее судимый мужчина, который снимал комнату в их квартире.

Убийство случилось ночью, когда мать детей находилась на работе в кафе.

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