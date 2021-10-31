Раскрыты подробности убийства двух девочек в Кызыле

Житель Кызыла, убивший двух девочек 9 и 14 лет, сбросил их с восьмого этажа

Житель Кызыла, убивший двух девочек 9 и 14 лет, сбросил их с балкона. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мать девочек воспитывала их одна. Она работала по ночам в кафе и сдавала комнату 23-летнему уроженцу Тес-Хемского района Очуру Санчату. В ночь на 31 октября у него случился конфликт с детьми, которые якобы шумели, и выкинул их с балкона восьмого этажа.

Убийца задержан. Он также подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью и угоне машины.

Девочек нашли на улице. Младшая сестра скончалась на месте, старшая умерла в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц, в отношении малолетней») УК РФ. При этом сообщалось, что задержанный был ранее судим по нескольким делам.