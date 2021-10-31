В столице Тувы нашли тела двух убитых детей

В Кызыле задержан подозреваемый в убийстве девочек в возрасте 9 и 14 лет

В столице Тувы городе Кызыл убили двух детей. Их тела были найдены под окнами дома. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, около пяти часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что две девочки в возрасте девяти и 14 лет с множественными травмами обнаружены на улице. Младшая скончалась на месте, а старшая умерла уже в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух лиц, в отношении малолетней») УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, ранее судимый по нескольким делам.

Ранее также стало известно, что 40-летняя жительница Вологды встретила на улице незнакомую девятилетнюю девочку, заманила к себе в квартиру и жестоко убила. На допросе Ульяна Ланская заявила, что болеет раком, от которого умерла вся ее семья. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — сказала она. Уточнялось, что обвиняемая также оставила на стене квартиры надпись: «Будьте вы смертны».