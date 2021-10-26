Жительнице Вологды предъявили обвинение в убийстве 9-летней девочки

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение жительнице Вологды в убийстве девятилетней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, днем 16 октября женщина 1981 года рождения увидела на улице незнакомую школьницу, которая была одна. Обвиняемая привела ребенка в свою квартиру, где нанесла множественные удары ножом. От полученных ранений девочка скончалась на месте происшествия.

Обвиняемую вывезли на место преступления для сверки показаний. Оперативное видео показал СКР.

На кадрах видна женщина в наручниках, которая в квартире рассказывает следователю об обстоятельствах преступления.

25 октября сообщалось, что подозреваемая в убийстве девочки жительница Вологды Ульяна Ланская оставила в своей квартире надпись на стене: «Будьте вы смертны». Там же было обнаружено тело ребенка.

Женщина объяснила мотив убийства смертельным заболеванием. По словам Ланской, вся ее семья умерла от заболевания раком, и она также страдает от смертельного диагноза. «Я поняла, что не хочу умирать одна. Поэтому и убила ребенка», — пояснила женщина. Она добавила, что девочка «вызывала неприязнь», а своим жестоким убийством она «хотела оставить след в истории».

Ланская после убийства девочки скрылась, уехав на поезде из региона. Ее задержали в Карелии и доставили в Вологду. Она арестована. Следствие отправило Ланскую на психиатрическую экспертизу для определения степени вменяемости.