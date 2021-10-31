Опубликовано видео с места убийства двух девочек в Кызыле

Опубликованы кадры из спального района столицы Тувы, где убили двух детей

Опубликовано первое видео с места убийства двух девочек 9 и 14 лет в городе Кызыл, столице Республика Тыва. Об этом сообщает РЕН.

Судя по кадрам, детей нашли в одном из спальных районов. Рядом с жилыми домами находятся гаражи.

Девочек с множественными травмами нашли на улице в ночь на 31 октября. Младшая умерла на месте, старшая скончалась уже в больнице. По подозрению в убийстве задержан 23-летний ранее судимый уроженец Тес-Хемского района Тувы.

Ранее в октябре 40-летняя жительница Вологды встретила на улице незнакомую девятилетнюю девочку, заманила к себе в квартиру и жестоко убила. На допросе она заявила, что болеет раком, от которого умерла вся ее семья, и не хочет умирать одна. На стене квартиры обвиняемая оставила надпись: «Будьте вы смертны».