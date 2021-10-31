Макрон заявил о недопустимом отношении стран-создателей AUKUS к Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме заявил, что союзники страны по НАТО — США и Великобритания, — а также Австралия недопустимо обошлись с Парижем при создании военного альянса AUKUS, что привело к ухудшению отношений с этими странами. Об этом сообщает ТАСС.

«Инициатива двух союзников по НАТО и Австралии при создании AUKUS свидетельствует о недопустимом обращении, это очевидно», — отметил он.

16 сентября Вашингтон, Лондон и Канберра заключили соглашение об оборонном партнерстве. Альянс получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США). После этого Канберра разорвала контракт с французской компанией Naval Group, который предусматривал производство 12 ударных подлодок на сумму около 66 миллиардов долларов, в пользу получения атомных субмарин от США.

Подобное действие спровоцировало международный скандал — во Франции жест назвали «ударом в спину» и впервые в истории отозвали своих послов в США и Австралии для консультаций. Позже официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь заявил, что Франция намерена перезапустить сотрудничество с США и восстановить отношения, подорванные после скандала.