На эротическом балу в честь Хэллоуина застрелили двоих человек

В США на эротическом Хэллоуин-балу застрелили двоих человек, пятеро пострадали

В американском городе Сакраменто на вечеринке в честь празднования Хэллоуина застрелили двоих человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения местной полиции.

«Сотрудники нашли трех взрослых мужчин с огнестрельными ранениями... Двое скончались на месте, третий был госпитализирован в местную больницу в серьезном, но стабильном состоянии», — сообщил офис шерифа округа Сакраменто.

Известно, что вечеринку, на которой присутствовали сотни человек, позиционировали как «экзотический эротический Хэллоуин-бал».

Ранее сообщалось, что жительницу Нового Южного Уэльса на юго-востоке Австралии заставили избавиться от необычного украшения двора к Хэллоуину. Мать-одиночка решила удивить своего ребенка и смастерила фейковый труп человека в мешке, который повесила на дереве, но этим только напугала соседей. «На изготовление фигуры ушло три часа, и Калебу (сыну) она нравится», — поделилась австралийка.