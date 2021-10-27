Женщину заставили избавиться от фейкового трупа во дворе

Жительницу Нового Южного Уэльса на юго-востоке Австралии заставили избавиться от необычного украшения двора к Хэллоуину. Мать-одиночка решила удивить своего ребенка и смастерила фейковый труп человека в мешке, который повесила на дереве, но этим только напугала соседей. Подготовка к празднику закончилась разбирательством с полицией, пишет издание Daily Mail.

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Женщина по имени Рене Райан (Renee Ryan), которая зарабатывает на лайф-коучинге и одна воспитывает сына, решила удивить ребенка уникальными декорациями. В итоге на нее пожаловались жильцы соседних домов, которые поверили в реалистичность поддельного тела человека. «На изготовление фигуры ушло три часа, и Калебу (сыну) она нравится», — поделилась Райан с друзьями на Facebook.

Австралийка предположила, что своим украшением могла задеть чувства людей, которые «пережили личную потерю», и признала, что ее шутка приняла печальный оборот. Она извинилась перед соседями и убрала с участка у дома ужасающие декорации.

Ранее один из пользователей Reddit показал фотографии двора в Техасе, украшенного к Хэллоуину в стиле места преступления. На снимках видно, что на тропинке к дому лежат два манекена в крови, а рядом в мусорныех пакетах находятся различные искусственные тела. На хозяина декораций также пожаловались в полицию.