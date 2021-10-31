Россиян предупредили об изменениях в законах в ноябре

В России с 1 ноября начнут выдавать гранты и льготные кредиты для поддержки бизнеса

С 1 ноября в России начинает действовать ряд новых законов и правил. Это меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддержке бизнеса, выплаты блокадникам и другие изменения, которые коснутся россиян. Подробнее они перечислены в материале «Ленты.ру».

В стране продолжаются «ковидные» нерабочие дни

Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ввел по всей стране президент Владимир Путин. При этом губернаторы получили право вводить их на неделю раньше, а также в случае необходимости продлевать этот режим и далее.

Малому бизнесу начнут выдавать гранты для поддержки в пандемию

Предприятиям малого бизнеса в областях спорта, туризма, общепита, допобразования, бытовых услуг, культуры, досуга и некоторых других отраслях помогут безвозмездными грантами в размере одного МРОТ на одного занятого сотрудника. Подать заявление можно с 1 ноября по 15 декабря. Деньги перечислят через восемь рабочих дней.

Бизнесу и социальным НКО пообещали льготные кредиты

С ноября в 30 российских банках возобновят выдачу льготных кредитов по ставке 3 процента годовых для малого бизнеса ряда отраслей и социально-ориентированных некоммерческих организаций. Главное условие получения льготной поддержки — сохранение не менее чем 90 процентов сотрудников. Проконтролируют это через ФНС. Кредиты на сумму до 300 миллионов рублей будут выдаваться на полтора года.

Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей

Ветеранам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» выплатят по 50 тысяч рублей в честь 80-летия открытия Дороги жизни. Пенсионный фонд перечислит деньги в течение ноября вместе с пенсией и другими социальными пособиями.

Вся парфюмерия теперь продается только с маркировкой

С 1 ноября в России парфюмерную продукцию можно продавать только с маркировкой — на упаковку или этикетку каждого товара наносится свой уникальный код.

Все торговые онлайн-агрегаторы обязали принимать оплату картой «Мир»

Начиная с 1 ноября все торговые онлайн-агрегаторы должны принимать оплату товаров картами национальной платежной системы «Мир».

С 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с девятью странами

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с 9 ноября возобновляет авиасообщение с Таиландом, Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом и Швецией. Также с этого дня отменят ограничения на рейсы в египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх.