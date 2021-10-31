Отравившийся в отеле Египта россиянин рассказал об отсутствии помощи

Россиянин, находящийся на отдыхе в отеле, и один из отравившихся накануне туристов, рассказал об отсутствии помощи сотрудников отеля и не подтвердил факт расселения гостиницы. Об этом он заявил «Известиям».

«[Отель] все так же работает, никого не расселили, как я вижу. Я не знаю, может быть, тех, кого отправили в больницу, расселяли», — заявил российский турист, отметив, что и после своего отравления продолжает жить в этом отеле.

По его словам, сотрудники отеля не ходили по номерам, не спрашивали, нужна ли помощь кому-то. «Мы сами стояли с утра на ресепшене, пытались объяснить, что нам плохо, нужна помощь, нам нужен врач. Местный врач попытался нам какие-то уколы поставить», — сказал собеседник издания, отметив, что в результате туристы пошли в аптеку при отеле, купили лекарства за свои деньги и только спустя несколько часов им сказали, что средства можно вернуть.

Ранее Генеральная прокуратура Египта сообщила, что ведет расследование инцидента с массовым отравлением 47 туристов, в числе которых россияне, в одном из отелей курортной Хургады. Специалисты взяли образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников для подготовки отчета с результатами анализов.

О массовом отравлении россиян в отеле Египта впервые сообщили в ночь на 31 октября. Людей госпитализировали, проводится медицинское обследование и лечение. Кроме того, принимаются правовые меры для выяснения всех обстоятельств этого инцидента.