В США оценили роль России в газовом кризисе

Совет по международным отношениям США: у газового кризиса есть несколько причин

Совет по международным отношениям США опубликовал статью профессора Колумбийского университета Стивена Сестановича, где автор рассуждает о роли России в текущем газовом кризисе Европы.

По его мнению, есть несколько причин происходящего: снижение добычи газа в Европе, резкий рост спроса в Азии, истощение запасов во время прошедшей зимы, сокращение производства возобновляемой энергии. Кроме того, снизились поставки сжиженного природного газа, на который рассчитывали европейские импортеры.

Действует столько разных факторов, что нельзя винить только Москву в высоких ценах и дефиците газа, полагает профессор. Он также ссылается на мнение экспертов, что Россия пытается нарастить объем добычи.

На вопрос, разжигает ли Россия кризис, Сестанович отвечает: «И да и нет». Москва готова использовать уязвимость клиентов и связала увеличение поставок с сертификацией «Северного потока-2». Кроме того, «Газпром» заявил Молдавии, что «цена будущих поставок будет зависеть от того, отложит ли бывшая советская республика торговое соглашение с Европейским союзом», пишет автор.

Он добавил, что Европа рассматривает разные варианты действий, которые могут включать полный пересмотр правил, регулирующих внутренний энергетический рынок. Некоторые официальные лица призывают начать расследование в отношении «Газпрома» за нарушение антимонопольных правил.

