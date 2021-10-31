Соседи рассказали подробности о доме престарелых в квартире Кузбасса

Соседи о доме престарелых в квартире Новокузнецка: потом покойников забирали в морг

Соседи по дому в Новокузнецке, где в обычной квартире обнаружили дом престарелых, рассказали в беседе с РЕН ТВ подробности о нелегальной деятельности учреждения, где за последнее время умерли несколько пациентов.

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По словам одной россиянки, проживающей рядом, ранее в квартиру по улице Дня Шахтера наведывались страдающие от алкогольной и наркотической зависимости люди, которые устраивали переполох, а спустя некоторое время сбегали. В последнее время контингент гостей квартиры изменился, к дому стали приезжать машины с пенсионерами, а на столбах в округе расклеили рекламу об «уютном доме престарелых», где просят за содержание постояльцев всего 700 рублей в сутки.

«Устроили здесь непонятно что. Чужие люди ходят. Они каких-то бабушек, дедушек привозят, а потом выносят покойников в морг», — возмутилась одна из собеседниц телеканала.

Другой источник сообщил, что снимал видео происходящего, но о том, что запечатлел на камеру постояльцев нелегального дома престарелых, не догадывался.

Представитель центра «Обновление», чью рекламу можно увидеть на одном из автомобилей, заявил, что организация помогает только наркозависимым людям и страдающим от алкоголизма гражданам, попавшим в трудную ситуацию, а к квартире, где нашли дом престарелых, учреждение отношение не имеет. «У нас есть дом. Кто-то их привозит, кто-то их увозит. (...) Машина не наша. Реклама, может быть», — добавил представитель центра.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир многоэтажного дома в Новокузнецке обнаружен подпольный дом престарелых. Следователи заинтересовались заведением благодаря сообщениям региональных СМИ, которые ссылались на местных жителей. По словам последних, пациентов в дом престарелых привозят на носилках, а затем вывозят умерших.