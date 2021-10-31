В обычной квартире Кузбасса обнаружили дом престарелых с умершими пациентами

СК: в одной из квартир Новокузнецка обнаружен незаконный дом престарелых

В одной из квартир многоэтажного дома в Новокузнецке обнаружен подпольный дом престарелых. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, в незаконном учреждении за последнее время умерли несколько пациентов.

Следователи обратили внимание на заведение благодаря сообщениям региональных СМИ, которые ссылались на местных жителей. По словам последних, пациентов в дом престарелых привозят на носилках, а затем вывозят умерших.

Проведенная силовиками проверка подтвердила информацию журналистов. «Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала», — говорится в сообщении.

Также СК собирается проверить все доводы, «изложенные в информации», и установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки ведомство собирается принять процессуальное решение.