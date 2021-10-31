На Земле началась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

ФИАН: после вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря

Днем в воскресенье на Земле началась магнитная буря. Ее инициировала вспышка на Солнце, которая произошла в четверг. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — говорится в сообщении на сайте.

По данным ученых, магнитная буря началась около 15:00 мск. По предварительным оценкам, явление окончится днем в понедельник.

Магнитная буря может вызывать ложные срабатывания защиты энергетических систем, перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

О приближающейся магнитной буре россиян предупредили 29 октября. Тогда в ФИАН заявили, что вспышка на Солнце вызовет крупнейшие за последние несколько лет магнитные возмущения на Земле.