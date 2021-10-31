Минпросвещения разъяснило закрытие приема в колледжи России по ряду профессий

В Министерстве просвещения заявили, что с нового года в колледжах России будут проводить обучение только по актуальным программам подготовки и разъяснили закрытие приема по ряду профессий. Об этом в воскресенье, 31 октября, уточняется на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что закрытие по 43 профессиям предполагает перераспределение компетенций, знаний и навыков в другие программы профессионального обучения.

«Мир компетенций меняется. За последние два года из перечня ушло порядка 100 профессий и специальностей, неактуальных в рамках сегодняшних реалий», — заявил глава Департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения Виктор Неумывакин и отметил, что на вышеупомянутые профессии давно нет спроса ни на рынке труда, ни от самих абитуриентов.

Ранее стало известно, что с 31 декабря 2021 года профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования перестанут принимать абитуриентов по 43 профессиям.