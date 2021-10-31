Соседка рассказала об издевающихся над пенсионеркой россиянах

Соседка молодой пары, которая снимает ролики для TikTok с издевательствами над пожилой женщиной с деменцией, рассказала в беседе с РЕН ТВ, что пенсионерка хотела сбежать.

По словам собеседницы телеканала, бабушка блогеров пыталась вырваться из квартиры в Челябинске, где она проживает. «Ее еле утихомирили и загнали обратно. К тому же, у нее полная деменция. Если она не дай Бог выйдет, она потеряется, и неизвестно, что с ней может быть», — рассказала она.

Также соседка добавила, что у больной пенсионерки есть дочь и внучки, при этом родственники каждый день по очереди навещают ее. Однако, проживает ли кто-то на постоянной основе и ухаживает ли за бабушкой, россиянка не уточнила.

Ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над страдающей деменцией пенсионеркой. Следователям предстоит установить, имеются ли в действиях блогеров признаки преступления по статье «Истязание».

Поводом для проверки послужили видео, которые девушка из Челябинска вместе с мужем снимает в TikTok с участием собственной бабушки, которая страдает деменцией. На кадрах пара высмеивает болезнь пожилого человека. В ходе стримов, которые длятся по несколько часов, пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии внучки с мужем.