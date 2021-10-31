Врач рассказал о главных ошибках при измерении сатурации

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о главных ошибках при измерении сатурации (показателя «насыщенности» крови кислородом, — прим. «Ленты. ру»). Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что у здоровых взрослых людей, которые живут в равнинной местности, уровень сатурации находится в пределах 96-100 процентов.

По словам медика, пусьсоксиметр может показывать неверные значения сатурации, если прибор зафиксирован слишком плотно или слабо, на ногтях имеется лак или накладные ногти, во время измерения сатурации человек двигается. Кондрахин также посоветовал не использовать технику вместе с приборами измерения давления, рядом со слишком ярким источником света и после переохлаждения тела.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков призвал использовать пульсоксиметр и госпитализировать человека в случае, если показания опускаются ниже 93. По его словам, срочная госпитализация также необходима, если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болят голова и живот.