Пандемия коронавируса обвалила продажи шуб в России

РБК: с 2018 года спрос на меховые изделия в России снизился более чем на 80%

Пандемия коронавируса сильно ударила по рынку меховых изделий в России. Таким образом, с 2018 года спрос на них обвалился на более чем 80 процентов. Об этом в воскресенье, 31 октября, пишет РБК.

Продажи шуб в стране снижаются уже несколько лет. Если в сентябре-октябре 2020 года было продано 128 тысяч изделий, то за аналогичный период 2021-го — почти на 10 процентов меньше. По сравнению с допандемийными высокими сезонами продаж 2019 и 2018 годов падение составило более 80 процентов, то есть почти 85 и 94 процента соответственно.

За десять месяцев 2021 года продажи меховых изделий немного выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, но все равно составили на 74 процента меньше, чем за те же месяцы допандемийного 2019-го.

Граждане массово отказываются от шуб и дубленок не только из-за пандемии COVID-19, но еще и из-за моды на экологичность, теплых зим и недостатка денег, пишет РБК.

Ранее стало известно, что в октябре в России средняя ставка по ипотечным кредитам выросла на 0,3 процентных пункта, по потребительским — на один пункт.