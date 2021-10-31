Адмирал ВМС США в отставке назвал Путина умным тактиком

Адмирал ВМС США в отставке и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал президента России Владимира Путина умным тактиком. Он написал об этом в своей статье для Bloomberg.

Ставридис отметил, что Москва и Пекин наращивают сотрудничество, в том числе проводят совместные учения ВМС в северной части Тихого Океана, а также в Атлантическом океане и Балтийском море.

«Несмотря на сокращение численности населения и недиверсифицированную экономику, Россия по-прежнему обладает ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения всего мира, а Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску», — выразил мнение экс-главком.

В этом же материале Ставридис призвал придерживаться стратегии «остерегаться медведя» из-за слов главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия приостановит работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Также он прокомментировал совет Лаврова обращаться союзникам альянса к российскому послу в Бельгии, если у тех «возникнут какие-то экстренные дела», назвав выражение министра «едким».

18 октября глава МИД России Сергей Лавров объявил о приостановке с начала ноября работы постпредства при НАТО. В эти же сроки приостановится деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве. Такое решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при блоке.

