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Социолог заявил о культурной катастрофе в Европе и США

Социолог Фуреди: ЛГБТ-идеология сильно влияет на детей и сбивает их с толку
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Распространение ЛГБТ-идеологии очень сильно влияет на детей, сбивает их с толку и мешает понимать разницу между мужчиной и женщиной. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» социолог Фрэнк Фуреди, почетный профессор Кентского университета.

По словам эксперта, дети оказываются дезориентированными и перестают понимать, кто они есть на самом деле. «И если детям внушать, что они сами могут выбирать, кем быть — мальчиками, девочками или кем-то еще, — то в процессе взросления они потеряют всякую уверенность в себе», — заключил он.

Фуреди рассказал о случае, когда школьница решила, что она мальчик, потому что услышала от учителя о возможности самостоятельного определения своего пола. После этого ее подруги тоже стали считать себя мальчиками, однако через полгода передумали. «Когда у людей возникают заблуждения по самым элементарным вещам, таким как понимание собственного я, это становится идеальным рецептом культурной катастрофы, которая сейчас происходит в Европе и США», — объяснил ученый.

30 июня стало известно, что Госдепартамент США разрешит американцам выбирать пол при оформлении паспорта и указывать его самостоятельно. Граждане США смогут выбрать из двух вариантов пола — мужского и женского. Выбранный вариант может не совпадать с указанным в остальных государственных документах.

Вопросы гендерного равенства и положения ЛГБТ-сообщества в западных странах стали одной из центральных тем проекта «Ленты.ру» под названием «Проблемы первого мира». Материалы объединены темой кризиса либеральных ценностей в западном мире и раскола в обществе. В них идет речь о том, как идеи свободы и всеобщего равенства превращаются в инструмент угнетения, а борьба за права одних групп населения оборачивается бесправием других.

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