Две трети швейцарцев поддержали легализацию однополых браков

Почти две трети швейцарцев высказались за легализацию однополых браков на общенациональном референдуме. Об этом сообщает BBC News.

В общей сложности поддержку введения системы «брака для всех» выразили 64 процента населения. Таким образом, Швейцария стала 30-й страной в мире, легализовавшей однополые браки. По словам министра юстиции страны Карин Келлер-Суттер, первые церемонии бракосочетания пройдут в июле 2022 года.

За последние 20 лет большинство стран Западной Европы признали однополые браки. Однако в Швейцарии многие важные решения выносятся на общенациональное голосование. Начиная с 2007 года в Швейцарии гомосексуальные и лесбийские пары могли официально регистрировать так называемое гражданское партнерство. Однако такой статус не предоставлял ЛГБТ-парам всех прав. В частности, они не могли усыновлять неродственных детей.

В декабре 2020 года парламент страны одобрил «брак для всех», а также разрешил предоставлять лесбийским парам доступ к банкам спермы. Против инициативы выступили представители двух партий конфедерации — парламентской Швейцарской народной партии и консервативного Федерально-демократического союза. Именно они настояли на проведении референдума. Теперь однополые браки приравниваются к обычным.

13 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений и назвал существующий запрет несправедливым. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что 12-я статья Европейской конвенции по правам человека, регулирующая вопросы брака, в первую очередь говорит о мужчинах и женщинах. Дипломат также подчеркнула, что Конвенция в таких случаях уважает национальное законодательство стран, подразумевая, что к российскому государству ЕСПЧ такого отношения не продемонстрировал.