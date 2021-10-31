Задержанную за фото в стрингах у Исаакиевского собора россиянку отпустили

Позировавшую в стрингах на фоне Исаакиевского собора петербурженку отпустили из зала суда

Жительницу Санкт-Петербурга, которая сфотографировалась на фоне Исаакиевского собора, отпустили из зала суда. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

Отмечается, что следствие просило для девушки запрет на определенные действия, однако суд посчитал доводы неубедительными.

О задержании 30-летней блогерши стало известно 30 октября. После откровенной фотосессии на фоне собора на нее завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих»).

Фотосессия прошла летом 2020 года, однако снимки, на которых она задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы, россиянка опубликовала в социальных сетях через год, летом 2021.