Зарабатывавший на видео с унижением бабушки россиянин заявил об угрозах

Зарабатывающий на видео с унижением страдающей деменцией бабушки блогер Александр Ошкуков заявил о поступающих в его адрес угрозах. Об этом 31 октября россиянин написал на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он рассказал, что после того, как ролики набрали популярность, ему в личные сообщения стали писать, что хотят учинить над ним расправу. Сам Ошкуков утверждает, что видео о родственнице с деменцией просто не поняли, а всю ситуацию якобы переврали.

«Мне и семье начали открыто угрожать расправой. Самое ужасное — это СМИ. Они переврали все, что можно, выдумывают и фотошопят информацию», — написал молодой человек.

Ранее в сети появились видео, которые девушка из Челябинска вместе с мужем снимает для TikTok с участием собственной бабушки, которая страдает деменцией. В ходе стримов, которые длятся по несколько часов, пенсионерка с трудом выполняет обыденные действия под язвительные комментарии внучки и ее супруга.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить эти публикации. Теперь следователям предстоит установить, имеются ли в действиях блогеров признаки преступления по статье «Истязание».