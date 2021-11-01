Суд приобщил ответы «Алмаз-Антея» к делу о крушении MH17

Окружной суд Гааги приобщил ответы российского оборонного концерна «Алмаз-Антей» к делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает представитель пресс-службы инстанции Анья Зандберген, передает РИА Новости.

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Помимо этого, в досье включили данные концерна, которые были получены во время индивидуального опроса его эксперта в Нидерландах, проводившегося совместно с сотрудниками Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии Бельгии. Отмечается, что защита обвиняемого Олега Пулатова просила суд сделать это еще раз.

Ранее сообщалось, что «Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении ответы на их письменные вопросы. Слушания по делу об авиакатастрофе возобновились в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах 1 ноября.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе помимо Пулатова причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.