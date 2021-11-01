Продажи Apple взлетели на 1000 процентов из-за заботы об экологии

Компания Apple реализовала в России 1,2 миллиона адаптеров питания для iPhone (плюс 884 процента) за первые девять месяцев 2021 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные МТС. Продажи взлетели до 2,6 миллиарда рублей (плюс 1087 процентов).

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Также высокий спрос на зарядные устройства Apple подтвердили другие участники рынка. За первые три квартала года «Связной» продал 1,3 миллиона зарядных устройств Apple на 2,8 миллиарда рублей. За этот период количество проданных адаптеров Apple в «Мегафоне» выросло в 12 раз, а выручка увеличились в 15 раз. Сайт объявлений «Авито» за первые десять месяцев 2021 года реализовал зарядок для iPhone на 27 процентов больше, чем за такой же период прошлого года. Его конкурент «Юла» за первые девять месяцев увеличил продажи аналогичных товаров на десять процентов. Всего за январь-сентябрь в России было продано 8,5 миллиона зарядных устройств (плюс 22 процента) на 10,1 миллиарда рублей (плюс 56 процентов), сообщили в МТС.

13 октября 2020 года Apple объявила, что перестанет поставлять в комплекте со смартфонами блоки питания и проводные наушники, оставив лишь USB-кабели. Изменения в комплектации объяснили заботой об экологии. Данные продаж в России показали, что компания не только поддержала зеленый тренд, но и заработала на нем.

Собеседник издания в одном из ретейлеров объяснил рост продаж зарядок iPhone отсутствием достойных альтернатив. Владельцы смартфонов Apple в основном выбирают оригинальные устройства и часто приобретают несколько штук для отдельного использования дома и на работе. Глава направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян считает, что производители смартфонов на операционной системе Android не смогут достичь результатов Apple, поскольку для них существуют разные технологии быстрой зарядки.