Первый за полтора года пассажирский рейс прилетел в Австралию

Аэропорт Сиднея в Австралии принял первый за полтора года пассажирский рейс из Лос-Анджелеса, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Qantas. Международное сообщении со внешним миром было приостановлено на 590 дней из-за пандемии коронавируса.

Авиаперевозчик уточнил, что прибывшие этим самолетом люди не должны проходить карантин или соблюдать какие-либо ограничения. Все, купившие билеты, были полностью вакцинированы.

«Авиакомпания выполнила сотни репатриационных рейсов, возвращая австралийцев домой во время пандемии, но эти перелеты станут первым регулярными рейсом за почти 600 дней», — добавили в Qantas.

Обратный рейс в США запланирован на 18:30 по местному времени (10:30 по московскому). Генеральный директор Qantas Group ("Куонтас груп") Алан Джойс пояснил, что полеты начались раньше, чем планировались, поскольку австралийцы приняли активное участие в национальной программе вакцинации.

Границы Австралии были открыты, а карантинные меры отменены для полностью вакцинированных путешественников. С 1 ноября компания будет выполнять регулярные пассажирские рейсы в Лондон и Лос-Анджелес, также планируется открытые еще ряда направлений.

Ранее власти Филиппин отменили карантин для вакцинированных путешественников из стран «зеленого списка», куда вошли 49 государств. Теперь для въезда на популярный пляжный курорт туристам потребуется пройти ПЦР-тестирование. При этом для прибывающих из России ситуация не поменялась — для привитых «Спутником V» сохраняется обязательная изоляция на 10 дней.

