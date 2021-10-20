Популярная пляжная страна отменила карантин для привитых туристов

Власти Филиппин отменили карантин для вакцинированных путешественников из стран «зеленого списка», куда вошли 49 государств. Об этом сообщает Travel Daily Media.

Теперь для въезда на популярный пляжный курорт туристам потребуется пройти ПЦР-тестирование. При этом для прибывающих из России ситуация не поменялась — для привитых «Спутником V» сохраняется обязательная изоляция на 10 дней. Первые пять дней придется провести в платном обсерваторе, остальные — в отеле, который необходимо забронировать заранее минимум на шесть дней.