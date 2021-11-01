Политолог объяснил размещение польских танков у границ Белоруссии

Политолог Юрий Шевцов объяснил размещение польских танков у границ Белоруссии в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Как отметил эксперт, Польша намерена увеличить количество военных на границе до 10 тысяч. «То есть они армию вывели на границу. В принципе, это много. Фактически целая дивизия сегодня находится в прямом смысле на границе», — указал он. В частности, учения проводятся рядом с польским городом Бяла-Подляска, куда, по мнению Шевцова, перебросили танковый батальон и «собираются еще перебросить какое-то количество бронетехники». «Скорее всего, она там может и остаться», — констатировал политолог.

Шевцов добавил, что Белоруссия, в ближайшее время, вероятно, будет просто наблюдать за передислокацией польских войск. По его словам, польская танковая часть останется на границе, то с белорусской стороны это «тоже будет это чем-то нейтрализовано».

28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал дать вместе с Россией жесткий ответ на появление танков у западных границ республики. По его мнению, на Западе ищут любой повод, чтобы продвинуть свои войска ближе к границам Белоруссии и Союзного государства. До этого он также заявил, что западные страны стремятся развязать «войнушку» против Белоруссии и уже «подкинули» к ее границам немецкие танки «Леопард».