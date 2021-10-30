На польско-белорусской границе найден мертвый гражданин Ирака

Обнаруженные на границе Белоруссии мигранты рассказали о вытолкавших их из Польши военных

Следственный комитет Белоруссии разбирается в обстоятельствах гибели 25-летнего гражданина Ирака на польско-белорусской границе. Об этом в субботу, 30 октября, в своем Telegram-канале сообщает телеканал RT.

По данным канала, мертвого мужчину нашли рядом с еще семью уроженцами ближнего востока, среди них был пятилетний ребенок. Мигранты рассказали, что их вытолкали на территорию Белоруссии неизвестные вооруженные люди в военной форме. По их словам, в этот момент 25-летний гражданин Ирака был уже мертв.

Сотрудники белорусских правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося, они уже обнаружили некие следы, подтверждающие рассказ задержанных иностранцев.

29 октября сообщалось, что нижняя палата Национального собрания Польши (Сейм) приняла закон о строительстве стены на границе с Белоруссией для защиты от наплыва мигрантов.