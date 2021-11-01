Маленькая летучая мышь стала птицей года в Новой Зеландии

Длиннохвостая летучая мышь стала победительницей конкурса «Птица года» в Новой Зеландии. Об этом сообщает Forest & Bird.

Пекапека-ту-роа на языке маори, или новозеландская длиннохвостая летучая мышь, была единственным млекопитающим, участвовавшим в конкурсе «Птица года», результаты которого были оглашены 1 ноября.

За маленьких летучих мышей, вес которых колеблется в пределах 8-12 граммов, проголосовал 7031 человек из 56733 участвовавших в определении победителя. «Думаю, меня уволят», — пошутила Лора Кион, официальный представитель издания Forest & Bird, которое проводило конкурс.

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Второе место в конкурсе заняла нелетающая птица какапо с 4072 голосами, а третье — новозеландский стрелок из рода крапивников, за него проголосовали 2808 человек.

Пекапека-ту-роа водятся только в Новой Зеландии и отличаются от других видов летучих мышей наличием достаточно длинного хвоста и летательной перепонкой, соединяющей передние и задние лапы зверька. Кроме того, эти летучие мыши кричат на достаточно низкой частоте, и их голос человек может услышать. Пекапека-ту-роа ввели в конкурс «Птица года», чтобы обратить внимание общественности на этот уникальный вид и помочь сохранить его.

«Голос за летучих мышей — это голос за борьбу с хищниками, восстановление естественной среды обитания и меры по контролю за климатическими изменениями, которые угрожают им», — считает Кион.

Новозеландские длиннохвостые летучие мыши летают со скоростью до 60 километров в час, а их домашний ареал может составлять до 100 квадратных километров. Этот вид находится под угрозой — на пекапека-ту-роа охотятся некоторые птицы, а также горностаи и кошки, завезенные на острова европейцами.

«Проекты по защите пекапека-ту-роа существуют по всей стране. В Окленде, например, наши программы по защите летучих мышей поддерживаются на правительственном уровне, и нам удалось сделать намного больше, чем в других местах», — заявил Бен Пэрис, старший советник по охране природы Оклендского совета.

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