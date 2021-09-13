Старейшее сухопутное животное на земле ослепло и стало бисексуалом

189-летний самец гигантской черепахи, живущий на острове Святой Елены ослеп и стал бисексуалом. Его историю рассказывает Daily Star.

Считающийся старейшим сухопутным животным на земле самец сейшельской гигантской черепахи по кличке Джонатан отметил в 2021 году свой 189-й день рождения. Его привезли на остров Святой Елены в 1882 году в качестве подарка местному губернатору. В середине 1930-х годов черепаха прославилась благодаря будущему королю Великобритании Эдуарду VIII, который прокатился на ее спине во время визита на остров.

В настоящее время Джонатан полностью лишился зрения и обоняния, однако сохранил прекрасный слух и вступает в сексуальные отношения с другими черепахами. «Несмотря на возраст, у Джонатана все еще отличное либидо. Он часто спаривается с Эммой. А иногда с Фредом. Животных часто не интересует пол партнера», — рассказал ветеринар острова Джо Холлинз.

Он добавил, что слепота и отсутствие обоняния, скорее всего, и являются причиной того, что Джонатан стал не слишком разборчивым в выборе пола партнеров.

Самца гигантской черепахи Фреда привезли на остров Святой Елены в 1991 году, однако тогда его звали Фредерикой. Ученые думали, что это самка. Ошибка выяснялась уже после того, как Джонатан и Фред начали регулярно спариваться, но Фредерика так и не отложила ни одного яйца.

«Для меня большая честь опекать самое старое животное на земле. Однако я не знаю, что может случиться в следующий момент. Может быть, завтра я найду Джонатана мертвым. Может быть, он, наоборот, переживет всех нас и встретит свой 250-й день рождения», — говорит доктор Холлинз.

Ранее сообщалось, что старейшая в Европе шимпанзе умерла в итальянском зоопарке Parco Natura Viva. Обезьяне по кличке Джуди было 49 лет.