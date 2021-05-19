Ошибка в документах привела к инцесту у белых медведей в зоопарке

Путаница в документах привела к инцесту у российских белых медведей в берлинском зоопарке Фридрихсфельде. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Выяснилось, что родители медвежонка Герты, появившегося на свет в 2018 году в столице Германии, — родные брат и сестра. Белые медведи Тоня и Володя прибыли в зоопарк из России для участия в европейской программе по разведению этих хищников.

Ошибку в документах заметила биолог Московского зоопарка Марина Галещук в 2020 году. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что Тоню перепутали с другой медведицей, родившейся примерно в то же время. Позже родство хищников подтвердил генетический тест.

Представители берлинского зоопарка заявили, что не стали бы сводить Тоню и Володю, если бы знали об их родстве. Директор зоопарка Фридрихсфельде Андреас Книрим (Andreas Knieriem) заметил, что это серьезная ошибка, однако он не в обиде на сотрудников Московского зоопарка, так как очевидно, что злого умысла в действиях российских коллег не было.

Ранее сообщалось, что погоня белых медведей за «КамАЗом» в Якутии попала на видео. На кадрах видно, как четверо белых медведей бегут за грузовиком. При этом один из них опирается передними лапами на кузов, пытаясь забраться в него.