Назван главный параметр для определения качества автомобиля с пробегом

Автоэксперт Баканов: при пробеге более 150 тысяч километров у машины начинаются «болячки»

При пробеге более 150 тысяч километров большинство машин начинают часто ломаться, заявил автоэксперт Петр Баканов, пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, при ограниченном бюджете лучше купить машину более низкого класса и с небольшим пробегом, чем более дорогой автомобиль, проехавший несколько сотен тысяч километров.

Эксперт объяснил, что после 150 тысяч километров пробега обычно начинаются системные «болячки». «Недаром обычно гарантийный срок составляет три года или 100 тысяч километров. Или пять лет и 150 тысяч километров», — назвал он главный параметр для определения качества.

Баканов считает, что современные машины начинают выходить из строя намного раньше. К рубежу 150 тысяч километров может потребоваться ремонт двигателя и коробки передач. Особенно актуально это в случаях, если на транспортном средстве установлены вариатор или коробка передач с двойным сцеплением. Проблемы могут возникнуть у двигателей с непосредственным впрыском или нагруженной турбиной. «Если они эксплуатируются на масле 0W-20 или 0W-30, там уже ситуация усугубляется растянутыми межсервисными интервалами в 15 тысяч километров», — объяснил он.

Баканов посоветовал при покупке автомобиля трезво оценивать свой бюджет и качество товара. «Когда машина приобретается на последние деньги и эта сумма явно недостаточна для покупки действительно свежего и хорошего авто, лучше брать новую машину, но более скромную», — рекомендовал он.

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